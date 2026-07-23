Détroit d'Ormuz : Guterres appelle à stopper une escalade « hors de contrôle »

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a lancé jeudi un appel pressant à mettre fin à l'escalade militaire entre les États-Unis et l'Iran, avertissant que le Moyen-Orient est au bord d'une catastrophe dont les conséquences pourraient se faire sentir bien au-delà de la région.



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