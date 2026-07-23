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Alcools américains invendus : faut-il profiter des nouveaux droits de douane de Trump pour les écouler ?

par Michael J. Armstrong, Professor of Operations Research, Brock University
L’Ontario et le Québec devraient désormais écouler leurs stocks provenant des États-Unis en signe de bonne volonté, tout en continuant à interdire les importations.La Conversation


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