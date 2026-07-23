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Gaza : des progrès fragiles contre la faim

Les habitants de la bande de Gaza mangent un peu mieux qu'il y a quelques mois, mais la crise alimentaire est loin d'être terminée. Les Nations Unies avertissent que les progrès observés depuis la fin de 2025 restent extrêmement fragiles et pourraient rapidement s'inverser sans une aide humanitaire soutenue, un financement accru et la reprise de l'économie locale.


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© Nations Unies -
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