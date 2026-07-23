Inde : Recours excessif à la force contre des manifestations d’étudiants

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un policier indien frappait des manifestants lors d'une marche du Cockroach Janta Party (CJP) à New Delhi, en Inde, le 20 juillet 2026. © 2026 Kabir Jhangiani/NurPhoto via AP (New York, 23 juillet 2026) – Les forces de sécurité indiennes ont utilisé des gaz lacrymogènes et des matraques pour réprimer des manifestations d’étudiants et d’autres jeunes, pour l’essentiel pacifiques, à New Delhi le 20 juillet, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi devrait mener sans délai une enquête impartiale sur tout…



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