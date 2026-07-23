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Face aux 300 000 décès annuels par noyade, l’OMS dévoile un plan de prévention

À l’approche de la Journée mondiale de prévention des noyades, le 25 juillet, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) publie un guide technique proposant sept mesures concrètes pour lutter contre un fléau que l'agence onusienne juge largement évitable.


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© Nations Unies -
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