EN DIRECT | Comment mieux empêcher les différends de dégénérer en conflits ?

Le Conseil de sécurité organise un débat pour tenter de mieux utiliser les outils la diplomatie – négociation, médiation, enquête, règlement judiciaire ou recours aux organisations régionales. Le Secrétaire général, António Guterres, doit présenter des recommandations concrètes, en présence de la ministre des affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, censée présider la réunion.



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