Comprendre l’effet des canicules sur la biodiversité du littoral avec les sciences participatives
par Boris Leroy, Maître de conférences en écologie et biogéographie, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Cam Ly Rintz, Doctorante en écologie marine et sociologie, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
La biodiversité soufre des vagues de chaleur, en particulier la biodiversité marine. Un programme de recherche participative s’intéresse aux changements en cours sur les littoraux.
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- jeudi 23 juillet 2026