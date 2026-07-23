Dans le camp de Tsoundzou, à Mayotte, les oubliés de la route migratoire de l’océan Indien
par Anthony Goreau-Ponceaud, Géographe, enseignant-chercheur, UMR 5115 LAM, Université de Bordeaux
Alice Corbet, Anthropologue, chercheuse CNRS / IRD au laboratoire LAM (UMR 5115 ; UMR 992), Institut de recherche pour le développement (IRD)
Dans le camp de Tsoundzou, à Mayotte, des centaines de demandeurs d’asile vivent dans la précarité. Au-delà de la crise politique et humanitaire, ce camp éclaire les transformations des migrations vers Mayotte.
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- jeudi 23 juillet 2026