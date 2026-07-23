Dans le camp de Tsoundzou, à Mayotte, les oubliés de la route migratoire de l’océan Indien

par Anthony Goreau-Ponceaud, Géographe, enseignant-chercheur, UMR 5115 LAM, Université de Bordeaux

Alice Corbet, Anthropologue, chercheuse CNRS / IRD au laboratoire LAM (UMR 5115 ; UMR 992), Institut de recherche pour le développement (IRD)