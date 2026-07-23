La seconde vie méconnue des pesticides dans l’atmosphère
par Boulos Samia, Docteur en Sciences de l'Environnement, Aix-Marseille Université (AMU)
Amandine Durand, Ingénieure en analyse chimique, Aix-Marseille Université (AMU)
Brice Temime-roussel, Ingénieur de Recherche en analyse chimique, Aix-Marseille Université (AMU)
Etienne Quivet, Enseignant-chercheur en chimie de l'atmosphère, Aix-Marseille Université (AMU)
Henri Wortham, Professeur en Chimie de la pollution atmosphérique, Aix-Marseille Université (AMU)
Sylvain Ravier, Ingénieur en analyses chimiques, Aix-Marseille Université (AMU)
Une étude inédite nous permet d’en savoir plus sur la façon dont les pesticides peuvent voyager dans l’air sur des milliers de kilomètres.
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- jeudi 23 juillet 2026