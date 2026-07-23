Nicaragua : l'ONU déplore de nouvelles atteintes aux droits civils et politiques

Le chef des droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, a déploré mercredi une série de développements au Nicaragua qui, selon lui, entravent l'exercice des droits civils et politiques, notamment des menaces visant à empêcher des personnes aux opinions politiques dissidentes de participer aux élections.



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