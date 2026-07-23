Le CICR en Libye et au Tchad : maintenir les liens familiaux au temps du conflit

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) n’a pas attendu 2011 et les crises qui ont suivi pour mener des activités humanitaires en Libye et dans les pays voisins – dans des circonstances parfois difficiles.

Lire l'article complet © Comité international de la Croix-Rouge - jeudi 23 juillet 2026