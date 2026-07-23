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Ghana. Six ans après le lynchage à mort d’Akua Denteh, aucune loi n’a encore été adoptée pour criminaliser les accusations de sorcellerie

par Amnesty International
Les autorités ghanéennes ont manqué à leur devoir de protéger les centaines de victimes d’accusations de sorcellerie en retardant l’adoption du projet de loi contre ces accusations, a déclaré Amnesty International six ans après qu’Akua Denteh a été battue à mort, suscitant l’indignation dans tout le pays. Le 23 juillet 2020, Akua Denteh, une femme […] The post Ghana. Six ans après le lynchage à mort d’Akua Denteh, aucune loi n’a encore été adoptée pour criminaliser les accusations de sorcellerie   appeared first on Amnesty International. ]]>


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