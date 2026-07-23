Niger : Trois ans de régime militaire ont aggravé la crise des droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le général Abdourahamane Tiani, du Niger, participe au deuxième sommet de l'Alliance des États du Sahel sur la sécurité et le développement, à Bamako, au Mali, le 23 décembre 2025. © 2025 Mali Government Information Center via AP (Nairobi) – Au Niger, la junte militaire a établi un régime autoritaire, démantelé les institutions démocratiques et intensifié la répression depuis sa prise du pouvoir il y a trois ans, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui.Le 26 juillet 2023, le général Abdourahamane Tiani et d’autres officiers de l’armée nigérienne ont renversé…



Lire l'article complet