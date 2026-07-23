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Observatoire des droits humains

Comment l'IA modernise la dictature africaine

par Rachel Houpe
Une étude de mars 2026 menée par l'IDS et l'African Digital Rights Network a révélé que 11 gouvernements africains avaient dépensé collectivement plus de 2 milliards de dollars en systèmes de surveillance IA


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