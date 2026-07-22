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La faim recule, mais l’Afrique reste l’épicentre de la crise

La faim dans le monde a diminué pour la troisième année consécutive en 2025, un signe encourageant qui montre que des progrès sont possibles. Mais derrière cette amélioration globale se cachent de profondes inégalités régionales et des menaces persistantes qui pourraient compromettre les objectifs fixés pour 2030, avertissent cinq agences des Nations Unies dans un rapport publié mardi.


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© Nations Unies -
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