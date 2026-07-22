RDC : des experts de l'ONU dénoncent le « règne de la terreur » imposé par le M23

Des experts indépendants des Nations Unies ont dénoncé mardi le « règne de la terreur » imposé par le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), estimant que le groupe armé recourt à la torture, notamment sexuelle, aux détentions arbitraires et à d'autres violences contre les civils pour contrôler la population des territoires qu'il occupe.



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