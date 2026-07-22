Feu vert pour des routes plus sûres : l'ONU veut réduire de moitié le nombre de morts et blessés

Les États Membres des Nations Unies ont adopté cette semaine une nouvelle déclaration politique destinée à accélérer les efforts mondiaux pour réduire de moitié le nombre de décès et de blessés graves sur les routes d'ici à 2030.



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