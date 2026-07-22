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EN DIRECT du Conseil de sécurité | Les minéraux critiques, moteurs de paix ou carburant des conflits ?

Le pétrole a façonné la géopolitique du XXᵉ siècle. Le lithium, le cobalt, le nickel et le cuivre pourraient bien façonner celle du XXIᵉ. Alors que leur demande devrait tripler d’ici à 2030, ces minéraux critiques seront-ils la clé de la transition verte ou nourriront-ils les conflits de demain ?


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© Nations Unies -
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