Cisjordanie : l’ONU accuse les autorités palestiniennes de graves violations

Le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies dans le territoire palestinien occupé a condamné mercredi le recours continu des autorités palestiniennes à des détentions arbitraires, à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements contre des Palestiniens détenus en Cisjordanie pour des motifs de « sécurité ».



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