Élections 2026 : Gisèle Pouhe Njall est officiellement candidate de Québec solidaire dans Rosemont

Montréal, le 21 juillet 2026 – Québec solidaire est fier d’annoncer quea été officiellement désignée à l’unanimité ce soir par les membres de Rosemont pour porter les couleurs du parti dans la circonscription lors de la prochaine élection générale. La porte-parole de Québec solidaire,, ainsi que le candidat solidaire dans Gouin,, étaient notamment présents lors de la soirée d’investiture à la Brasserie les Soeurs Grises, située dans le Vieux-Rosemont sur la rue Masson.

« Nous sommes fiers d’accueillir officiellement Gisèle au sein de la famille de Québec solidaire. Son parcours marqué par un engagement sans faille pour la justice sociale, la dignité et l’inclusion incarne parfaitement nos valeurs. Sa capacité à comprendre les réalités du terrain, qu’il s’agisse d’éducation ou de logement, fait d’elle une candidate idéale pour représenter les gens de Rosemont. Nous sommes convaincus que sa voix apportera une perspective essentielle et déterminante à notre combat pour une société plus juste et plus solidaire » a souligné Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

« Gisèle incarne avec fougue les valeurs et le projet de Québec solidaire. Son engagement au sein de diverses organisations communautaires témoigne d’une passion authentique et d’un désir sincère de construire un avenir meilleur pour tous les Québécoises et les Québécois. Nous sommes impatients de travailler à ses côtés pour s’assurer que Rosemont demeure un modèle de solidarité tourné vers l’avenir » a affirmé Sol Zanetti, porte-parole de Québec solidaire.

« Je suis honorée d’être officiellement candidate pour Québec solidaire et je suis prête à me lancer dans cette campagne dans Rosemont. Pour moi, être solidaire, c’est mettre le bien-être de la communauté au cœur de ses préoccupations. C’est aussi comprendre que toutes nos luttes sont liées, que notre environnement ne peut pas être au service de la croissance. Québec solidaire, c’est le seul parti qui se voue entièrement au bien commun, à la justice sociale et au respect des droits individuels et collectifs. C’est le seul parti qui, depuis 20 ans, propose des solutions concrètes aux problèmes réels auxquels nous faisons face » a déclaré Gisèle Pouhe Njall, candidate de Québec solidaire dans Rosemont.

Un enracinement profond dans Rosemont

D’origine franco-camerounaise, Gisèle Pouhe Njall est arrivée au Québec en 2008 pour poursuivre des études en journalisme. Ce qui était initialement prévu comme un passage de quelques années s’est finalement transformé peu à peu en un enracinement profond dans la vie québécoise. Mme Pouhe Njall a décidé de s’installer et d’élever sa famille dans Rosemont. Elle suit notamment de près la reconstruction de l’école des Monarques et le projet de rue-école associé.

Depuis 2024, Gisèle Pouhe Njall siège comme directrice générale du Collectif Social, un organisme à but non lucratif qui collabore avec des institutions d’enseignement postsecondaire et des milieux festifs pour la prévention des violences sexuelles chez les 18 à 35 ans.

À travers ses expériences professionnelles et ses implications, elle a parcouru le Québec à la rencontre d’organismes et de communautés engagées. Ce cheminement lui a permis de constater que les droits fondamentaux comme l’accès au logement et l’alimentation demeurent trop souvent inégaux et conditionnels. Ces observations nourrissent son engagement : travailler à bâtir un Québec où la dignité de sa population n’est pas une promesse abstraite, mais une réalité concrète.