Afghanistan/Pakistan. Les frappes meurtrières menées par le Pakistan contre un centre de désintoxication à Kaboul doivent faire l’objet d’une enquête en tant que possible crime de guerre – Nouvelle enquête

par Amnesty International

Quatre mois après avoir demandé aux autorités pakistanaises d’expliquer comment et pourquoi elles ont pris pour cible un centre de désintoxication à Kaboul le 16 mars, tuant au moins 269 civil·e·s, Amnesty International publie de nouvelles recherches et réclame que cette attaque fasse l’objet d’une enquête en tant que possible crime de guerre. Amnesty International n’a trouvé […] The post Afghanistan/Pakistan. Les frappes meurtrières menées par le Pakistan contre un centre de désintoxication à Kaboul doivent faire l’objet d’une enquête en tant que possible crime de guerre – Nouvelle enquête…



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