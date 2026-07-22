« Les femmes doivent prendre les devants dans la lutte contre les MGF » : rencontre avec Tala, survivante et militante gambienne

par Amnesty International

« Ce qu’on m’a fait subir est encore frais dans ma mémoire. Je n’avais que sept ans mais c’est toujours gravé dans mon esprit. Pendant les vacances, on m’a emmenée au village avec mes cousines. Nous avons été excisées par une femme qui vivait dans notre communauté à l’époque. Si je n’avais pas été excisée, […] The post « Les femmes doivent prendre les devants dans la lutte contre les MGF » : rencontre avec Tala, survivante et militante gambienne appeared first on Amnesty International. ]]>



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