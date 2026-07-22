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Faut-il limiter le temps d’écran des enfants ? Les pédiatres américains revoient leur position

par Gabriel E. Hales, Research Fellow in Media and Information, Michigan State University
À l’heure où la France choisit de limiter l’accès des adolescents aux réseaux sociaux, un changement de doctrine s’opère chez les pédiatres américains.La Conversation


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