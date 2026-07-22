Sans droit à un environnement sain, l’Europe des droits humains reste inachevée

par Christel Cournil, Professeur de droit public, Sciences Po Toulouse

Catherine Le Bris, Chargée de recherche au CNRS, Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, Paris 1, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Marie-Pierre Camproux Duffrène, Professeure de droit privé, Université de Strasbourg

Séverine Nadaud, Professeure de droit public, Université de Limoges

Véronique Champeil-Desplats, Professeure de droit public, Université Paris Nanterre