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Observatoire des droits humains

Sans droit à un environnement sain, l’Europe des droits humains reste inachevée

par Christel Cournil, Professeur de droit public, Sciences Po Toulouse
Catherine Le Bris, Chargée de recherche au CNRS, Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, Paris 1, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Marie-Pierre Camproux Duffrène, Professeure de droit privé, Université de Strasbourg
Séverine Nadaud, Professeure de droit public, Université de Limoges
Véronique Champeil-Desplats, Professeure de droit public, Université Paris Nanterre
Le droit à un environnement sain est reconnu par les Nations unies depuis 2022, mais reste absent des instruments juridiques du Conseil de l’Europe. Il est urgent d’y remédier.La Conversation


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