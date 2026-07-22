Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le rythme des abysses, ou comment les créatures qui vivent dans une nuit perpétuelle se repèrent dans le temps

par Juliette Ravaux, Maître de conférences, Sorbonne Université
Sébastien Duperron, Professeur d'écotoxicologie microbienne, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Certains animaux vivent dans la nuit perpétuelle des grandes profondeurs. Dans ces conditions, comment savoir quand manger, quand dormir ? Ont-ils même la notion du temps ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Centres de données dans l’espace : ni écologiques, ni économes
~ Marchés financiers africains : les leçons de la crise russo-ukrainienne pour mieux gérer les risques
~ Les avions ne volent pas grâce à la masculinité : pourquoi la société perçoit la présence des femmes dans les transports comme une anomalie
~ De la dignité menstruelle à la sécurité numérique : comment les féministes de terrain redéfinissent la justice de genre
~ Stratégies invisibles : comment la peur d'être démasqué façonne la vie en ligne des personnes LGBTQ+ en Serbie
~ Le cas de Shakira Galíndez met en lumière une crise croissante pour les demandeurs d'asile trans vénézuéliens aux USA
~ Les droits laissés pour compte : l'avenir de la mobilisation LGBTQI+ au Bangladesh de l'après-soulèvement
~ Qu'est-ce qui explique la célébrité mondiale de Dimash Qudaibergen, le phénomène culturel du Kazakhstan ?
~ La surveillance numérique détruit la santé mentale des activistes
~ Pour les personnes LGBTQ+ en Égypte, Internet est à la fois un lien vital et un piège
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter