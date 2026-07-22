Le rythme des abysses, ou comment les créatures qui vivent dans une nuit perpétuelle se repèrent dans le temps
par Juliette Ravaux, Maître de conférences, Sorbonne Université
Sébastien Duperron, Professeur d'écotoxicologie microbienne, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Certains animaux vivent dans la nuit perpétuelle des grandes profondeurs. Dans ces conditions, comment savoir quand manger, quand dormir ? Ont-ils même la notion du temps ?
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- mercredi 22 juillet 2026