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Observatoire des droits humains

Centres de données dans l’espace : ni écologiques, ni économes

par François Graner, Directeur de recherche CNRS, Université Paris Cité
Carine Douarche, Physicienne, Université Paris-Saclay
Emmanuelle Rio, Enseignante-chercheuse, Université Paris-Saclay
Roland Lehoucq, Chercheur en astrophysique, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA); Université Paris-Saclay
Envoyer des centres de données dans l’espace créé de nouveaux problèmes. Pour évacuer la chaleur qu’ils génèrent, il faudrait notamment des infrastructures spéciales et de grandes tailles.La Conversation


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