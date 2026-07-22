Centres de données dans l’espace : ni écologiques, ni économes
par François Graner, Directeur de recherche CNRS, Université Paris Cité
Carine Douarche, Physicienne, Université Paris-Saclay
Emmanuelle Rio, Enseignante-chercheuse, Université Paris-Saclay
Roland Lehoucq, Chercheur en astrophysique, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA); Université Paris-Saclay
Envoyer des centres de données dans l’espace créé de nouveaux problèmes. Pour évacuer la chaleur qu’ils génèrent, il faudrait notamment des infrastructures spéciales et de grandes tailles.
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- mercredi 22 juillet 2026