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Observatoire des droits humains

Les avions ne volent pas grâce à la masculinité : pourquoi la société perçoit la présence des femmes dans les transports comme une anomalie

par Rachel Houpe
La société fait confiance aux femmes pour élever les enfants, soutenir le foyer, assurer la cohésion émotionnelle de la famille, mais une fois aux commandes d'un avion, l'inquiétude s'installe


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