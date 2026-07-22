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Observatoire des droits humains

De la dignité menstruelle à la sécurité numérique : comment les féministes de terrain redéfinissent la justice de genre

par Charlène Brault
Du Nigeria au Pakistan jusqu’au Paraguay, trois initiatives (boîte de serviettes à l'école, coalition militante, atelier numérique) s'attaquent au même enjeu : lever les obstacles structurels freinant la participation des femmes.


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