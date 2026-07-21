États-Unis/Équateur : De nombreux abus liés à la coopération en matière de sécurité

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un agriculteur marchait parmi les décombres après le largage d'une bombe par l'armée équatorienne dans la région de Lago Agrio, province de Sucumbíos (Équateur), à la frontière avec la Colombie, le 18 mars 2026. Le président équatorien Daniel Noboa a présenté cette opération à la presse comme la première frappe aérienne menée dans le cadre d'« opérations conjointes » avec Washington contre le trafic de drogue, annonçant la destruction d'un camp d'entraînement présumé appartenant aux « Comandos de la Frontera » (« Commandos de la frontière), un groupe armé. ©…



Lire l'article complet