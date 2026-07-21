Ukraine : l’ONU dénonce une hausse spectaculaire du nombre de victimes civiles

La guerre en Ukraine frappe de plus en plus durement les civils. Au cours des six premiers mois de 2026, le nombre de morts et de blessés parmi la population a augmenté de plus d’un tiers par rapport à l’an dernier, a alerté mardi le bureau des droits humains des Nations Unies.



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