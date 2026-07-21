Gaza : cessez-le-feu ou pas, les Palestiniens ne sont en sécurité nulle part

Neuf mois après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, l’espoir de vivre en sécurité semble s’éloigner pour les civils palestiniens. Le bureau des droits de l’homme des Nations Unies accuse l’armée israélienne d’avoir intensifié ses attaques contre les résidents de l’enclave au cours des derniers jours.



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