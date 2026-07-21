Syrie : António Guterres à Damas, à l'heure de vérité pour la transition

Près d’un an et demi après la chute du dictateur Bachar al-Assad, la Syrie se trouve à un moment charnière. Les combats ont globalement cessé, des millions de déplacés ont commencé à rentrer chez eux et les nouvelles autorités tentent de bâtir les institutions appelées à remplacer un demi-siècle de pouvoir autoritaire.



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