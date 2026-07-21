Ebola en RDC : l’OMS alerte sur une épidémie « qui ne fait que commencer »

L’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC) continue de se propager rapidement et, dans certaines régions du pays, « elle ne fait que commencer », a averti mardi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), relevant que les équipes sur le terrain travaillent « dans un contexte très difficile ».



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