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Naufrages au large de la Mauritanie : 144 morts ou disparus

Au moins 144 réfugiés et migrants sont morts ou portés disparus en mer après plusieurs naufrages survenus la semaine dernière au large de la Mauritanie, a indiqué mardi le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Pour l'agence onusienne, ces drames illustrent une nouvelle fois « le coût humain de ces routes migratoires périlleuses » entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe.


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© Nations Unies -
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