Dans « Histoire de jouets 5 », c’est la technologie vs les jouets – un dilemme auquel les familles sont aussi confrontées
par Natalie Kirby, Postdoctoral Fellow, Department of Psychology, Université de Montréal
Audrey-Ann Deneault, Assistant Professor, Department of Psychology, Université de Montréal
Le 5ᵉ opus d’Histoire de jouets aborde ce que la recherche nous apprend sur le jeu et les technologies numériques, ainsi que sur les moyens de favoriser un équilibre sain.
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- mardi 21 juillet 2026