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Observatoire des droits humains

Les enjeux politiques et religieux autour du bombardement de la cathédrale de la Dormition à Kiev

par Xavier Boniface, Professeur d'histoire contemporaine, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
La frappe contre la cathédrale de la Dormition remet au premier plan un autre front de la guerre : la bataille entre Moscou et Kiev pour l’héritage orthodoxe.La Conversation


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