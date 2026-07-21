Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le « SAVE America Act » : réforme de bon sens ou manœuvre partisane ?

par Frédérique Sandretto, Adjunct assistant professor, Sciences Po
Avec le projet de loi « SAVE America Act », Donald Trump affirme vouloir mettre fin à la fraude électorale. Selon ses adversaires, il veut surtout avantager son parti aux prochaines midterms.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Naufrages au large de la Mauritanie : 144 morts ou disparus
~ Dans « Histoire de jouets 5 », c’est la technologie vs les jouets – un dilemme auquel les familles sont aussi confrontées
~ On expédie au Sud nos déchets… et nos responsabilités
~ Avec « Confessions II », Madonna orchestre un écosystème de marque complet
~ Canicule : quelles protections le droit offre-t-il aux travailleurs ?
~ Dans le massif des Bauges, le mystère de l’or qu'on trouve au milieu des calcaires
~ Les enjeux politiques et religieux autour du bombardement de la cathédrale de la Dormition à Kiev
~ Les gauchers votent-ils plus à gauche ?
~ Pourquoi le camping séduit toujours autant (alors que tout a changé)
~ La sonobiopsie ou comment les ultrasons font parler les tissus sans les opérer
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter