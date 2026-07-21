Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les gauchers votent-ils plus à gauche ?

par Laurent Weill, Professeur d'Economie et de Finance, Université de Strasbourg
Caroline Perrin, Chercheuse postdoctorante | Commission européenne
Jérémie Bertrand, Professeur de finance, LEM-CNRS 9221, IÉSEG School of Management
À partir d’une enquête menée dans 18 pays occidentaux, on observe que les gauchers se positionnent plus à gauche politiquement. Un résultat qui semble davantage lié à l’identité qu’à la biologie.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Naufrages au large de la Mauritanie : 144 morts ou disparus
~ Dans « Histoire de jouets 5 », c’est la technologie vs les jouets – un dilemme auquel les familles sont aussi confrontées
~ On expédie au Sud nos déchets… et nos responsabilités
~ Avec « Confessions II », Madonna orchestre un écosystème de marque complet
~ Canicule : quelles protections le droit offre-t-il aux travailleurs ?
~ Dans le massif des Bauges, le mystère de l’or qu'on trouve au milieu des calcaires
~ Les enjeux politiques et religieux autour du bombardement de la cathédrale de la Dormition à Kiev
~ Le « SAVE America Act » : réforme de bon sens ou manœuvre partisane ?
~ Pourquoi le camping séduit toujours autant (alors que tout a changé)
~ La sonobiopsie ou comment les ultrasons font parler les tissus sans les opérer
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter