Dans la famille Darwin, vous connaissiez Charles, découvrez Francis
par François Bouteau, Pr Biologie, Université Paris Cité
Tomonori Kawano, Chercheur associé au Laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, Université Paris Cité
Une grande partie des recherches tardives de Charles Darwin sur les plantes n’aurait probablement pas atteint leur niveau de sophistication sans la contribution décisive de son troisième fils, Francis Darwin.
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- mardi 21 juillet 2026