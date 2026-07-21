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Observatoire des droits humains

Dans la famille Darwin, vous connaissiez Charles, découvrez Francis

par François Bouteau, Pr Biologie, Université Paris Cité
Tomonori Kawano, Chercheur associé au Laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, Université Paris Cité
Une grande partie des recherches tardives de Charles Darwin sur les plantes n’aurait probablement pas atteint leur niveau de sophistication sans la contribution décisive de son troisième fils, Francis Darwin.La Conversation


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