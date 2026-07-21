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Observatoire des droits humains

Afrique : pourquoi les décisions des tribunaux des droits humains restent souvent lettre morte

Seules deux décisions sur les 104 rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ont été pleinement exécutées par les États concernés. Ce constat préoccupant était au cœur d'un atelier organisé récemment à Dakar, où magistrats, avocats, universitaires et défenseurs des droits humains de sept pays africains ont cherché des solutions pour combler le fossé entre les engagements internationaux et leur application concrète.


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© Nations Unies -
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