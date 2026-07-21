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Observatoire des droits humains

Qu’arrive-t-il à votre sang lorsque vous êtes stressé ?

par Lewis Fall, Senior Lecturer in Human Physiology, University of South Wales
L’ESSENTIEL   Le stress psychologique aigu augmente la production de radicaux libres ;   Ces molécules déclenchent une cascade de modifications qui vont influer sur la coagulation sanguine ;   Ces travaux préliminaires pourraient ouvrir de nouvelles pistes pour diminuer le risque cardiovasculaire.La Conversation


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