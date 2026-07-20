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Observatoire des droits humains

« Vos trajets quotidiens sont plus dangereux que mon ancien métier »

Jean Todt a passé des décennies au cœur du sport automobile le plus dangereux au monde. Copilote de rallye, directeur de l'écurie Ferrari en Formule 1, puis président de l'instance dirigeante mondiale du sport automobile, il a connu une époque où la mort d'un pilote sur un circuit faisait à peine les gros titres.


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