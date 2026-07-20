Quel consentement autochtone ? Ce que nous apprend un exemple venu d’ailleurs
par Margaux Maurel, Doctorante en affaires internationales spécialisée sur les impacts économiques, sociaux et environnementaux des projets d'infrastructure et d'énergie dans les pays du Sud Global et l'activisme transnational. Chercheuse affiliée au CERIUM, HEC Montréal
Dominique Caouette, Professeur titulaire de science politique, Université de Montréal
Les projets ont besoin de rallier les communautés autochtones, comme on l’a vu à Pessamit. Un exemple des Philippines peut nous éclairer sur la dynamique en cause.
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 20 juillet 2026