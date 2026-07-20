Moyen-Orient : l’ONU appelle à une désescalade immédiate face à l’extension des hostilités

L’ONU a appelé lundi à une désescalade immédiate au Moyen-Orient, alors que la reprise des hostilités et l’intensification des frappes entre les États-Unis et l’Iran font craindre une aggravation de la crise dans toute la région.



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