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Hommage à Nelson Mandela : l’ONU appelle à faire reculer les inégalités

Les Nations Unies ont rendu hommage, lundi, à l'ancien président sud-africain, Nelson Mandela, tout en appelant à remettre la lutte contre la pauvreté et les inégalités au premier rang des priorités mondiales. Face à la multiplication des conflits, au recul de l'aide au développement et à l'envolée des dépenses militaires, le Secrétaire général de l'ONU a estimé que le monde faisait aujourd'hui « les mauvais choix ».


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© Nations Unies -
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