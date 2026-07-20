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Accord sur les pandémies : le chef de l'OMS presse les États d’aboutir

Les États membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont décidé de poursuivre à la mi-septembre une nouvelle session de négociations sur un élément clé du traité sur les pandémies qui bloque sa finalisation depuis un an.


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© Nations Unies -
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