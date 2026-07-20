Conflit au Moyen-Orient : l’OMS alerte sur les conséquences humanitaires

L’intensification des frappes entre les États-Unis et l’Iran replonge les populations du Moyen-Orient dans l’insécurité. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) met en garde contre un conflit qui fait des morts, des blessés et perturbe des services essentiels, des hôpitaux aux réseaux d’eau potable, dans une région de nouveau emportée par l’escalade militaire.



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