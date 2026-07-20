Dans la France des outre-mer, les marges des distributeurs sont-elles responsables de la vie chère ?
par Florent Venayre, Professeur des universités en sciences économiques, Université de la Polynésie Française
Christian Montet, Professeur émérite de sciences économiques, Université de la Polynésie Française
Depuis des années, la grande distribution est régulièrement rendue responsable de la « vie chère » en outre-mer. Mais ses marges sont-elles vraiment excessives ?
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- lundi 20 juillet 2026