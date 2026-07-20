Pourquoi des candidats disparaissent-ils en plein recrutement ? Ce que révèle vraiment le « ghosting »
par Delphine Minchella, Enseignant-chercheur en Management stratégique - Laboratoire Métis EM Normandie, EM Normandie
Edouard Vinçotte, Enseignant chercheur en sciences de Gestion, industrie des services / serious games, EDC Paris Business School
L'évaporation de candidats, devenue un phénomène courant, serait-elle le symptôme d’une époque moins respectueuse des codes professionnels ? Comment interpréter ce comportement ?
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- lundi 20 juillet 2026