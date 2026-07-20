Pourquoi des candidats disparaissent-ils en plein recrutement ? Ce que révèle vraiment le « ghosting »

par Delphine Minchella, Enseignant-chercheur en Management stratégique - Laboratoire Métis EM Normandie, EM Normandie

Edouard Vinçotte, Enseignant chercheur en sciences de Gestion, industrie des services / serious games, EDC Paris Business School