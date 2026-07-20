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Observatoire des droits humains

Libérez le rappeur marocain Mehdi Black Wind

par Human Rights Watch
« Par le rap, je ferai un coup d'ÉtatAllez-y, emmenez-moi — bandez-moi les yeux,rouvrez Tazmamart, et jetez-moi dedans. »Dans ces paroles mordantes, la star marocaine du rap Mehdi Lyoubi, 34 ans, connu sous le nom d’artiste Mehdi Black Wind, évoquait le bagne infamant de Tazmamart où furent incarcérés dans des conditions atroces, du milieu des années 1970 jusqu'au début des années 1990, des accusés de complot contre la monarchie. Click to expand Image Mehdi El Youbi. © Mehdi El Youbi/Facebook Quand, le 15 juillet, un juge marocain a ordonné la détention de Lyoubi, ce n'est…


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© Human Rights Watch -
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